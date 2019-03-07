Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Aranan 76 Kişi Yakalandı

Sivas'ta Aranan 76 Kişi Yakalandı

7 dakika önce

Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.

Sivas'ta Aranan 76 Kişi Yakalandı, System.String[]
Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri şubat ayında, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, hırsızlık, dolandırıcılık, suç eşyasını satın alma, cinsel saldırı, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten öldürme, yaralama, yağma ve silahla tehdit gibi suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.

Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48'i cezaevine teslim edildi, 28'i adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:27 Kaynak: AA

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