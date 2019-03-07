Sivas'ta Aranan 76 Kişi Yakalandı

Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.

Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.



Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri şubat ayında, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Çalışmalarda, hırsızlık, dolandırıcılık, suç eşyasını satın alma, cinsel saldırı, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten öldürme, yaralama, yağma ve silahla tehdit gibi suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.



Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48'i cezaevine teslim edildi, 28'i adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Oktay Vural, İsim Vermeden AK Partili İki İsmi Yerden Yere Vurdu

Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti

Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Avukatları Duruşmada Birbirine Girdi

Bankalar Promosyon Ödemeleri İçin Kesenin Ağzını Açtı