Sivas'ta Aranan 76 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Sivas'ta son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.
Sivas
'ta son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 76 kişi yakalandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 ayda aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, hırsızlık, dolandırıcılık, suç eşyasını satın alma, cinsel saldırı, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten öldürme, yaralama, yağma ve silahla tehdit gibi suçlardan aranan 76 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48'i cezaevine teslim edildi. 28 şüphelisi ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:48 Kaynak: İHA
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