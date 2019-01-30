Sivas'ta Aranan Hükümlü Yakalandı
18 dakika önce
Sivas'ta, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Sivas
'ta, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 16 yıl 6 ay hapis cezası olan M.Ö'nün (38) yakalanması için çalışma başlattı.
M.Ö'nün bir sanayi sitesinde olduğunu tespit eden polisler, hükümlüyü yakaladı.
Çeşitli suçlardan 10 adet kaydı bulunan M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
M.Ö'nün 2001 yılında tartıştığı bir kişiyi öldürdüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:21 Kaynak: AA
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