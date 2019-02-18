Sivas'ta Aranan Hükümlü Yakalandı
49 dakika önce
Sivas'ta, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Sivas
'ta, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi
'nde durumundan şüphelendikleri Ş.A'nın (49) kimliğini kontrol etti. Ş.A'nın "kasten adam öldürme" suçundan kesinleşmiş 12,5 hapis cezası olduğunu tespit eden polisler, hükümlüyü gözaltına aldı.
Ş.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Ş.A'nın 2006 yılında tartıştığı bir arkadaşını öldürdüğü öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:41 Kaynak: AA
Çocukları İçin Yaptığı Oyuncaklar Beğenilince Üretime Geçti, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
Son Dakika! Van'da Korkutan Deprem!
AK Parti Genel Merkezi Önünde Silah Sesleri
İYİ Parti'nin Kadıköy Adayı Oyuncu Emre Kınay Oldu