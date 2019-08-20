Sivas'ta, 'Arap tavşanı' görüntülendi
1 saat önce
SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan 'Arap tavşanı' görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:12 Kaynak: DHA
SİVAS'ın Altınyayla
ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan 'Arap tavşanı' görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Sivas
'ın Altınyayla ilçesinde görüntülendi. Genellikle geceleri ortaya çıkan, ayakları kanguruya, gövdesi ise fareye benzeyen Arap tavşanını, yoldan geçen sürücüler fark etti. Sürücülerden birinin cep telefonu kamerasıyla görüntülenen tavşan, bir süre sonra bulunduğu yerden uzaklaşarak gözden kayboldu.
ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam yaptı Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar İzmir diye paylaştılar, Batman çıktı! Yanmış kuş fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı İzmir'deki yangın için çağrı yapan Haluk Levent'e Tunç Soyer ve Halil Sezai'den destek