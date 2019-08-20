Son Dakika Haberleri: Sivas'ta, 'Arap tavşanı' görüntülendi
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Sivas'ta, 'Arap tavşanı' görüntülendi

1 saat önce

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan 'Arap tavşanı' görüntülendi.

Sivas'ta, 'Arap tavşanı' görüntülendi, System.String[]
SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan 'Arap tavşanı' görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Sivas'ın Altınyayla ilçesinde görüntülendi. Genellikle geceleri ortaya çıkan, ayakları kanguruya, gövdesi ise fareye benzeyen Arap tavşanını, yoldan geçen sürücüler fark etti. Sürücülerden birinin cep telefonu kamerasıyla görüntülenen tavşan, bir süre sonra bulunduğu yerden uzaklaşarak gözden kayboldu.


Altınyayla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:12 Kaynak: DHA
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