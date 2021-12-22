Sivas'ta araştırma görevlisinden kişisel tasarım sergisi - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümünden Arş. Gör. Eda Uzun, 55 parçadan oluşan kişisel tasarım sergisi açtı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilen serginin açılışına akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Uzun, burada yaptığı açıklamada, üçüncü kişisel sergisini açtığını belirterek, "Bu sergi son dönemde yaptığım illüstrasyon ve tasarımlardan oluşmaktadır. Sergide karakter tasarımı, afiş, marka, kent, ambalaj ve anı para tasarımlarım yer alıyor. Serginin amacı, son yıllarda yaptığım çalışmaları bir araya getirmek ve grafik tasarım öğrencilerine somut tasarım örnekleri göstermektir." ifadelerini kullandı.

Sergi, 24 Aralık Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.