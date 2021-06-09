Sivas'ta arazide bitkin bulunan yaban keçisi at sırtında taşındı - Son Dakika

Yaban keçisi, Zara Belediyesi veteriner hekimi tarafından tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm

Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var