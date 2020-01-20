Sivas'ta arazide yaralı bulunan kurt tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta arazide yaralı bulunan kurt tedavi altına alındı - Son Dakika

Sivas'ta arazide yaralı bulunan kurt tedavi altına alındı

7 saat önce

Sivas'ta yaralı halde bulunan kurt tedaviye alındı.

Sivas'ta arazide yaralı bulunan kurt tedavi altına alındı, System.String[]

Sivas'ta yaralı halde bulunan kurt tedaviye alındı.

Merkeze bağlı İşhan köyü mevkisinde karla kaplı arazide yaralı bir kurt gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.


Bölgeye gelen ekipler, yaralı ve bitkin haldeki kurdu alarak tedavi için Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İşhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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