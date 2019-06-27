Son Dakika Haberleri: Sivas'ta arı paniği
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta arı paniği

43 dakika önce

Sivas'ta bir apartmanın girişine oğul veren arılar paniğe neden olduÇarşıbaşı Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Afyon Sokakta yüzlerce arı bir apartmanın giriş kapısının üst kısmına oğul verdi.

Sivas'ta arı paniği, System.String[]
Sivas'ta bir apartmanın girişine oğul veren arılar paniğe neden oldu

Çarşıbaşı Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Afyon Sokakta yüzlerce arı bir apartmanın giriş kapısının üst kısmına oğul verdi. Fark edilen yüzlerce arı apartmana giren ve sokakta yürüyen vatandaşlara kısa süreliğine zor anlar yaşattı. Durumu gören ve arıcılıkla uğraşan Mehmet Geçili adındaki vatandaş oğul veren arıları bir kutuya yerleştirerek kendi beslediği arıların yanına götürdü. Bölgeden uzaklaştırılan arılar sokaktan geçen ve apartmana giren vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Bölgede bulunan ve arıcılıkla uğraşan Mehmet Geçili, arıların apartman girişinde oğul verdiğini belirterek, " Apartmanın önüne konmuş arılar. Biz de oğulu aldık. Bizim arılar var onların yanına götüreceğiz. Orada onlarla beraber bakacağız. Oğul arı zarar vermez. Biz arıya zarar vermezsek arıda bize zarar vermez. Bütün canlılar öyle. Oğul arılar çıkarken karınlarını doyururlar. Ne kadar mesafe gideceklerini bilmedikleri için uygun olan yuvayı bulana kadar karınlarını doyururlar. Karnı tok olanlarda insanlara zarar vermez" dedi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:43 Kaynak: İHA
Çarşıbaşı, Afyon, Atatürk Bulvarı, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Genel Başkan Yardımcısı, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu Umumi tuvalet zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı Kapatılan YARSAV'ın Başkan Yardımcısı için karar çıktı! Yolcu uçağında bomba paniği: Acilen savaş uçağı gözetiminde Londra'ya indi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 14:26:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta arı paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]