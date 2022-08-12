Edinilen bilgilere göre, İmranlı ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için İmranlı Barajı'na giren Kaan Tekin (17) suda boğuldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD , İMAYKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye çağrılan Ordu Kıyı Emniyet Müdürlüğüne bağlı balık adamlar, genci sabaha karşı 02.00 sıralarında bularak sudan çıkardı. Tekin'in boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Kaan Tekin, İmranlı, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sivas'ta arkadaşları ile baraja giren genç boğuldu - Son Dakika

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