Sivas'ta asfalt çalışmalarının startı verildi - Son Dakika

Sivas'ta asfalt çalışmalarının startı verildi

Sivas'ta 2020 yılında birçok cadde ile kavşaklarda yapılacak asfalt çalışmalarının başlamasıyla ilk asfalt çalışması Şeyh Şamil mahallesinde yapıldı.

Sivas'ta asfalt çalışmalarının startı verildi, System.String[]

Sivas'ta 2020 yılında birçok cadde ile kavşaklarda yapılacak asfalt çalışmalarının başlamasıyla ilk asfalt çalışması Şeyh Şamil mahallesinde yapıldı.


Sivas'ın birçok cadde ile kavşaklarında yapılacak asfalt çalışmalarının startı Şeyh Şamil Mahallesi'nde verildi. Hamza Yerlikaya Caddesi'nde Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcısı Levent Olgun, ÖZBELSAN AŞ Genel Müdürü Ahmet Kuzu, Şeyh Şamil Mahalle Muhtarı İbrahim Nar'ın katılımıyla veren Sivas Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde sıcak asfaltın dökümüne başladı. Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezinde sıcak asfalt serme sezonunu açtı. Koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı asfalt serme işlemine bir süre ara veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hava sıcaklığının artmasının ardından 2020 yılı asfalt serim planlamasının startını verdi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Şeyh Şamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi'nde çift taraflı sıcak asfalt serme işlemlerini yerinde inceleyerek belediye personeline herhangi bir eksiklik olup olmadığını sordu.


"Bir önceki yıldan daha fazla iş üretme amacındayız"


2020 yılının asfalt sezonunu bugün Şeyh Şamil Mahallesinde başlatmış olduklarını belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yaptığı açıklamada: "Pandemi süreciyle birlikte belediye olarak bazı çalışmalarımıza toplum sağlığı nedeniyle belirli bir süre ara vermek zorunda kaldık. O yüzden Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz biraz rötarlı da olsa asfalt sezonumuzu açarak çalışmalarına başladılar. Öncelikle ben bu sezonda şehrimizi güzelleştirmek şehrimizin altyapısını daha yaşanabilir bir noktaya getirmek için emek harcayan, alın teri döken tüm birimlerimize başarılar diliyor, teşekkür ediyorum. Biz bu yola çıkarken hemşerilerimize bir söz verdik, şehrimiz 65 mahalleden oluşuyor. İnşallah 65 mahalleye de eşit adaletli bir hizmet anlayışıyla hiçbir mahallemizi diğerinden ayırmadan her hemşerimizin yaşadığı yerin kendine göre önemli olduğu bilinciyle birlikte tüm mahallelerimizi başta altyapısı olmak üzere park ve bahçeleriyle, yollarıyla, kaldırımlarıyla, duraklarıyla, okullarıyla, camileriyle, yürüyüş yollarıyla, iyi ki ben bu mahallede yaşıyorum, iyi ki ben Sivas'ta yaşıyorum dedirtecek bir şehir oluşturmak adına bir bütün olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bir önceki yıldan daha fazla iş üretmenin amacındayız. Bu noktada başkan yardımcımızdan sahada çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza kadar hepsine güveniyoruz. Gerçekten tüm ekibimiz; biz hangi duyguyu taşıyorsak, Sivaslı hemşerilerimiz hangi duyguyu taşıyorsa, onlarda aynı duygularla çalışıyor, alın teri döküyorlar. Kışın soğukta yazın sıcakta çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - SİVAS

Fen İşleri Müdürlüğü, Hilmi Bilgin, Şeyh Şamil, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 05:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta asfalt çalışmalarının startı verildi - Son Dakika

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