Son Dakika Haberleri: Sivas'ta aşırı yağış sonrası sitesinin istinat duvarı çöktü
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Sivas'ta aşırı yağış sonrası sitesinin istinat duvarı çöktü

1 saat önce

Sivas'ta etkili olan yağmur ve dolu sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Sivas'ta aşırı yağış sonrası sitesinin istinat duvarı çöktü, System.String[]
Sivas'ta etkili olan yağmur ve dolu sonrası bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında duvarın önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Sivas'ta şehir merkezinde yer yer şiddetli yağış etkili oldu. Yağmurla birlikte yağan dolu hasara yol açtı. Alibaba Mahallesi'nde bir sitenin 30 metre uzunluğundaki istinat duvarı blok halinde çöktü. Çökme sırasında duvarın önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Duvarın önünde bulunun bir otomobilde maddi hasar oluştu. Duvara birlikte bir elektrik direği de devrildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ve ÇEDAŞ ekipleri olay yerinde gerekli tedbirleri aldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:11 Kaynak: İHA
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