Son Dakika Haberleri: Sivas'ta askeri araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Sivas'ta askeri araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Sivas'ta askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 asker yaralandı.

Sivas'ta askeri araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Sivas'ta askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 JAA 326 plakalı askeri kamyonet ile Sefer Karabayır (38) yönetimindeki 07 GK 216 plakalı otomobil, merkeze bağlı Kayadibi köyü yolunda çarpıştı.
Otomobilde sıkışan ve kurtarma ekiplerince çıkarılarak Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan Karabayır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Askeri araçta yaralanan uzman çavuşlar G.Y. (21) ve B.B. (27) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:16 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
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