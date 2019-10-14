Son Dakika Haberleri: Sivas'ta at çiftliği yandı
Son Dakika Güncel Sivas'ta at çiftliği yandı

Sivas'ta at çiftliği yandı

38 dakika önce

Sivas'ta bir at çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Sivas'ta at çiftliği yandı, System.String[]

Sivas'ta bir at çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Eğriköprü Mahallesi, Maden Tetkik Arama (MTA) Bölge Müdürlüğü yanında bulunan bir at çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çiftliğin tamamını saran yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Çiftlikte bulunan atlar ile kümes hayvanları itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çiftlikteki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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