Son Dakika Haberleri: Sivas'ta at çiftliği yandı
Son Dakika Güncel Sivas'ta at çiftliği yandı

Sivas'ta at çiftliği yandı

1 saat önce

Sivas'ta bir at çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Sivas'ta bir at çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Eğriköprü Mahallesi, Maden Tetkik Arama (MTA) Bölge Müdürlüğü yanında bulunan bir at çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çiftliğin tamamını saran yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Çiftlikte bulunan atlar ile kümes hayvanları itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çiftlikteki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sivas'ta at çiftliği yandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanı Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye Barış Pınarı Harekatı ziyareti
Kaymakam kazı yapan definecileri suçüstü yakaladı Cumhurbaşkanı danışmanı Aktay: Rejimin, Türkiye'nin operasyon bölgesine girmesi çatışma riski doğurur Kobani'nin güneyindeki ABD'ye ait gözetleme noktası boşaltıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 03:54:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta at çiftliği yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]