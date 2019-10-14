Son Dakika Haberleri: Sivas'ta at çiftliğinde korkutan yangın
Son Dakika Güncel Sivas'ta at çiftliğinde korkutan yangın

Sivas'ta at çiftliğinde korkutan yangın

11 dakika önce

SİVAS'ta kent merkezi yakınlarındaki bir at çiftliğinde yangın çıktı.

SİVAS'ta kent merkezi yakınlarındaki bir at çiftliğinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldığı yangında can kaybı yaşanmazken, binada büyük oranda hasar oluştu.

Yangın, gece yarısı kent merkezinde Kardeşler Mahallesi yakınında Fatih E.'ye it bir at çiftliğinde yaşandı. Çıkış nedeni henüz öğrenilemeyen yangın kısa sürede bütün binayı sandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı binanın ahırındaki 7 at da zarar görmeden kurtarıldı. Ahşap malzemeler nedeniyle yangın, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Daha sonra ise soğutma çalışmaları yapılarak yangın tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta at çiftliğinde korkutan yangın

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:15 Kaynak: DHA
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