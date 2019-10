Sivas'ta at çiftliğinde korkutan yangın

SİVAS'ta kent merkezi yakınlarındaki bir at çiftliğinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmazken, çiftlikte büyük hasar oluştu.

Gece yarısı 00.05 sıralarında kent merkezinde Kardeşler Mahallesi yakınında Fatih E.'ye it bir at çiftliğinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede yapıyı tamamen sardı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı binanın ahırında yer alan 7 at zarar görmeden kurtarıldı. Ahşap malzeme nedeni ile kısa sürede alevlerin tüm binayı sardığı yangın Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler binada soğutma çalışması başlattı. Polis ekipleri de yangın yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.