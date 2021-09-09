Sivas'ta ata tohumundan üretilen "Koyulhisar domatesi" coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Son Dakika

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ata tohumundan üretilen domates, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Koyulhisar Ziraat Odası Başkanı Vedat Canan, yazılı açıklamasında, büyüklüğü, şekli, tadı, kokusu ve aromasıyla diğer domateslerden ayrılan "Koyulhisar domatesi" için yaptıkları tescil başvurusunun kabul edildiğini belirtti.

Koyulhisar domatesinin ilçenin önemli markası olduğunu aktaran Canan, "5-6 yıl gibi bir süre coğrafi işaret tescili almak için çaba harcadık. Koyulhisar domatesi, odamız adına tescillendi. Üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Üreticilerin de bu durumdan mutlu olduğunu dile getiren Canan, şunları kaydetti:

"Domatesimiz kesinlikle organiktir, ilaç, kimyevi gübre kullanılmaz. Tohumlar atalarımızdan babalarımızdan gelen tohumlardır. İlçemizin rakımı, iklimi ve toprak yapısına uyum sağlamış bir ürün ve başka yerlerde yapılmaya çalışılan üretimlerde başarılı sonuçlar alınamadı. Domateslerimiz ince kabuklu olduğu için nakliyeye dayanıklı değil. Bu konuda da üreticilerimiz özel kutular yaptırıyor ve başta İstanbul olmak üzere diğer illere de satıyor. Tüm üreticilerimize, ilçemize ve Sivas'ımıza hayırlı olsun."

Koyulhisar domatesinin ilçe ve ilin tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayan Canan, "Koyulhisar'ımızda sebze ve meyve üretimi önemli gelir kaynaklarımızın başında geliyor. Ama domatesimiz gerçekten en önemli ürünümüz. Bu ürünümüzle ilçemizin tanıtımını da yapmış olacağız. Ayrıca Koyulhisar'ın balı da çok kalitelidir, bu konuda da çalışmalarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.