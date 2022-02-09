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Ata tohumundan üretilen un ve bulgur satışa sunuldu - Son Dakika

Ata tohumundan üretilen un ve bulgur satışa sunuldu

09.02.2022 17:28

Sivas'ta ata tohumu Zeron buğdayından elde edilen un ve bulgurun yanı sıra organik bal satışa sunuldu.

Sivas'ta ata tohumu Zeron buğdayından elde edilen un ve bulgurun yanı sıra organik bal satışa sunuldu.

Kentteki bir lokantada gerçekleştirilen programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, 2019 yılında valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi ve belediyenin ortaklığında kurulan Sivas Teknik Tarım Hayvancılık AŞ'nin (SİVTAŞ) tarımsal sanayide kentin gururu haline geldiğini söyledi.

SİVTAŞ için bazı hedefler belirlediklerini aktaran Ayhan, "Temel amacımız, çiftçilerimiz için güvenli liman özelliği gösterebilecek sözleşmeli üretim modelini benimseyen, kendi markalarını oluşturabilen, pazarlama ağları ile şehrimizin ürünlerini önce bölgemizde sonra ülkeye ulaştırabilen bir tarımsal sistem kurmaktı." dedi.

SİVTAŞ'ta geçen yıl üretime başlayan yem fabrikasında 20 çeşit yem üretildiğini ve 32 bayide satışa sunulduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Fabrika kurulumu tamamlanan ve yakında üretime başlayacak süt işleme tesisimizle süt yetiştirici birliklerimizle iş birliğinde sözleşmeli üretime geçiyoruz. Nihai hedeflerimizden biri de şüphesiz şehrimizin üretim zenginliğini ve niteliğini simgeleyen marka değerler oluşturmak. Bu anlamda bugün SİVTAŞ'ı marka haline getiren Tozanlı organik balı, Zeron unu ve bulgurunun tanıtımı için sizlerle bir aradayız. 3 yıl önce başlattığımız çalışma ile öncelikle bölgeyi organik arıcılık bölgesi ilan ettik. Keza Zeron buğdayı da geçmişi 3 yıla uzanan bir proje. Ulaş TİGEM arazilerimizde İl Özel İdaremizin ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansımızın destekleri ile ilimizin en kıymetli ata tohumlarından biri olan Zeron buğdayımızın üretimini gerçekleştirdik. Üretilen ata tohumlarımızı çiftçilerimize dağıtarak daha geniş alanlarda üretimi sürdürdük. Nihayetinde çitçilerimizden aldığımız 105 ton Zeron buğdayımızı SİVTAŞ aracılığı ile Zeron bulguru ve unu olarak tüketicilere sunmuş oluyoruz."

Vatandaşları un, bulgur ve organik balı denemeye davet eden Ayhan, ürünlerin internet üzerinden ve kentteki zincir marketlerden satışa sunulacağını dile getirdi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de satışa sunulan ürünlerin hayırlı olmasını diledi.

Ata tohumundan üretilen un ve bulgur satışa sunuldu
Ata tohumundan üretilen un ve bulgur satışa sunuldu
Ata tohumundan üretilen un ve bulgur satışa sunuldu
Ata tohumundan üretilen un ve bulgur satışa sunuldu
Ata tohumundan üretilen un ve bulgur satışa sunuldu
Ata tohumundan üretilen un ve bulgur satışa sunuldu
Ata tohumundan üretilen un ve bulgur satışa sunuldu
Ata tohumundan üretilen un ve bulgur satışa sunuldu

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Salih Ayhan, Liman, Tarım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ata tohumundan üretilen un ve bulgur satışa sunuldu - Son Dakika


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