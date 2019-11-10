Sivas'ta "Atamızı Özlemle Anıyoruz" konseri düzenlendi
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Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında "Atamızı Özlemle Anıyoruz" konseri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:14 Kaynak: AA
Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında "Atamızı Özlemle Anıyoruz" konseri düzenledi.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.
Konseri Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve davetliler dinledi.
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