Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "Atamızı Özlemle Anıyoruz" konseri düzenlendi
Son Dakika Güncel Sivas'ta 'Atamızı Özlemle Anıyoruz' konseri düzenlendi

Sivas'ta "Atamızı Özlemle Anıyoruz" konseri düzenlendi

7 saat önce

Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında "Atamızı Özlemle Anıyoruz" konseri düzenledi.

Sivas'ta

Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında "Atamızı Özlemle Anıyoruz" konseri düzenledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Konseri Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve davetliler dinledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:14 Kaynak: AA
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