Sivas'ta Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı - Son Dakika

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Sivas'ta Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı
6 saat önce
Sivas şehir merkezindeki Atatürk Caddesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10.00-17.00 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Sivas şehir merkezindeki Atatürk Caddesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10.00-17.00 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Bankaların yoğun olduğu şehrin en işlek noktalarından Atatürk Caddesi'nde, vatandaşların sağlığını korumak, sosyal izolasyonu sağlamak üzere saat 10.00 ile 17.00 arasında yaya ve araç geçişine izin verilmeyecek.
Polis ekipleri, caddeye bağlanan yollarda tedbir alarak yaya ve araç geçişini engelliyor.
Caddenin girişleri bariyerlerle kapatıldı, ekip otolarından yapılan anonslarla vatandaşlardan caddeyi boşaltmaları istendi.
Sivas'ın ilçelerinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10 köy karantinaya alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:24 Kaynak: AA
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