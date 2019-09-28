Son Dakika Haberleri: Sivas'ta atletizm eğitimleri başladı
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Sivas'ta atletizm eğitimleri başladı

1 saat önce

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın destekleriyle, Sivas Özdemirspor Başkanı Şenol Özdemir öncülüğünde Milli Takım Atmalar Antrenörü Artun Talay, Sivas'a gelerek sporcu ve antrenörlere eğitim verdi.

Sivas'ta atletizm eğitimleri başladı, System.String[]

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın destekleriyle, Sivas Özdemirspor Başkanı Şenol Özdemir öncülüğünde Milli Takım Atmalar Antrenörü Artun Talay, Sivas'a gelerek sporcu ve antrenörlere eğitim verdi.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Atletizm Stadyumunda gerçekleştirilen eğitim programına Sivas'taki beden eğitimi öğretmenleri, atletizm antrenörler ve sporcular katıldı.


Tecrübeli antrenör Talay tarafından verilen eğitim, 7 Ekim Pazartesi günü sona erecek.


Sivas Özdemirspor Başkanı Şenol Özdemir ise, eğitimin sporcuların gelişimi açısından büyük önem arzu ettiğini ifade ederek, "Sporcularımızın gelişimi ve geleceği açısından çok önemli katkılar sağlayacak eğitim semineri, verimli bir çalışmayla ilk gününü sonlandırdı. Bir hafta sürecek çalışmalarda Milli Takım Antrenörü Artun Talay'a katkılarından ve emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Sivas'a bu değerli katkıyı sağlayan Federasyon Başkanımız Fatih Çintımar'a, desteklerinden dolayı İl Müdürümüz Erdoğan Tunç'a, İl Spor Temsilcimiz Kemal Çağlayan'a çok teşekkür ederiz. Yapılan bu olumlu faaliyetlerin Türk atletizmine çok değer katacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Şenol Özdemir, Atletizm, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:55 Kaynak: İHA
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