Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Av Yasağı Başlıyor

Sivas'ta Av Yasağı Başlıyor

1 saat önce

Sivas'ta il sınırları içerisindeki tüm akarsularda av yasağı 1 Nisan itibariyle başlıyor.

Sivas'ta Av Yasağı Başlıyor, System.String[]
Sivas'ta il sınırları içerisindeki tüm akarsularda av yasağı 1 Nisan itibariyle başlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sportif olarak akarsularda balık avlanma yasağının 1 Nisan'dan itibaren başlayacağı bildirildi. Açıklamada,"İlimiz sınırları dahilindeki tüm iç sularda 1 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında akarsularda yapılabilecek tatlı su kefali, doğal alabalık, Gökkuşağı Alabalığı hariç olmak üzere; Sazan, Kadife, Şiraz, Yayın, ve diğer türlerin su ürünleri avcılığı yasaktır." denildi.

Yasaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı ifade edildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:42 Kaynak: İHA

1 Nisan, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elon Musk: Tesla Araçların Fiyatları Yüzde 3 Yükselecek 1 Nisan'dan İtibaren İkinci El Araç Alım-Satımında Ekspertiz Raporu Zorunlu Olacak "CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 12:21:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Av Yasağı Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]