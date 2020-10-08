Sivas'ta AVM, Covid-19'a karşı güvenliliğini tescilledi - Son Dakika

Sivas'ta AVM, Covid-19'a karşı güvenliliğini tescilledi

08.10.2020 15:40
Sivas'ta AVM, Covid-19'a karşı güvenliliğini tescilledi, System.String[]

PRIMEMALL Sivas Alışveriş Merkezinin "TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi" tescillendi.

PRIMEMALL Sivas Alışveriş Merkezinin "TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi" tescillendi.

"Sağlığınızı Önemsiyoruz, Birlikte Önlem Alıyoruz", diyerek, aldığı tüm önlemlerle güven dolu bir alışveriş ortamı sağlayan Primemall Sivas Alışveriş Merkezi, TSE'den aldığı "Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" ile tescillendi.

Mart ayından bu yana yaşanan Covid-19 sürecinin ardından; güvenli alışveriş ortamı sağlamak amacıyla gereken tüm önlemleri en üst seviyede alan Primemall Sivas Alışveriş Merkezi'nin, hizmet kalitesi TSE'den aldığı "Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" ile tescillendi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Alışveriş Merkezleri & Yatırımcıları Derneği (AYD) iş birliği ile Alışveriş merkezlerinin kalite altyapısını güçlendirmek, bilgi paylaşımını artırmak, hijyen standartlarını geliştirmek, müşteri memnuniyetini üst seviyelere taşımak amacıyla alışveriş merkezlerine "TSE Covid-29 Güvenli Hizmet Belgesi" veriliyor.

Güvenli Hizmet Belgesi'ni almak isteyen alışveriş merkezinde maskeden, mesafe kurallarına; hijyen kurallarından, bilgilendirmeye kadar yaklaşık 100'e yakın unsur TSE yetkilileri tarafından titizlikle denetleniyor.

Eylül ayında TSE'ye başvuruda bulanarak Covid-19 kapsamında alışveriş merkezinde ziyaretçileri ve çalışanları için aldığı önlemlere ilişkin TSE'nin denetiminden geçen Primemall Sivas; yapılan denetimler sonucunda belirlenen kriterlere uygunluğu tespit edildi ve 7 Ekim 2020 tarihinde COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni almaya hak kazandı. - SİVAS

Sivas'ta AVM, Covid-19'a karşı güvenliliğini tescilledi
Sivas'ta AVM, Covid-19'a karşı güvenliliğini tescilledi

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, alışveriş merkezi, Koronavirüs, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta AVM, Covid-19'a karşı güvenliliğini tescilledi - Son Dakika Ekonomi

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