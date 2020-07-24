Sivas'ta Ayasofya için şükür kurbanı kesildi - Son Dakika

Sivas'ta Ayasofya için şükür kurbanı kesildi

SİVAS'ta, Nizam Derneği üyeleri, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından bugün cuma namazı sonrası şükür kurbanı kesti.

SİVAS'ta, Nizam Derneği üyeleri, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından bugün cuma namazı sonrası şükür kurbanı kesti. Sivas'ta, Nizam Derneği üyeleri, 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür kurbanı kesti. Paşa Camii önünde toplanan dernek üyeleri, 'Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı' pankartı açtı. Dernek adına basın açıklaması yapan Nizam Derneği Genel Başkanı Kasım Kılıç, "Bugün Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının heyecanını, şevkini ve özlemini hep birlikte idrak ediyoruz. Ayasofya'nın açılışı Türk'ün, yeniden dirilişin ve tarih sahnesine yeniden çıkışının en bariz göstergesidir. Bu karar Türk istiklalinin en somut adımı olacaktır. Bugün 86 yıllık özlem sona erdi ve ilk cuma namazı kılındı. Anadolu'dan insanlar bu tarihi olaya şahitlik etmek üzere Dernek adına basın açıklaması yapan Nizam Derneği Genel Başkanı Kasım Kılıç, "Bugün Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının heyecanını, şevkini ve özlemini hep birlikte idrak ediyoruz. Ayasofya'nın açılışı Türk'ün, yeniden dirilişin ve tarih sahnesine yeniden çıkışının en bariz göstergesidir. Bu karar Türk istiklalinin en somut adımı olacaktır. Bugün 86 yıllık özlem sona erdi ve ilk cuma namazı kılındı. Anadolu'dan insanlar bu tarihi olaya şahitlik etmek üzere İstanbul 'a akın etti. Milyonlar şükür namazı kıldı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır" dedi. ?Açıklamanın ardından dua edilerek, 8 adet koyun şükür kurbanı olarak kesildi.



Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 03:13

Kaynak: DHA

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