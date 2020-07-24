Sivas'ta Ayasofya için şükür kurbanı kesildi - Son Dakika

Sivas'ta Ayasofya için şükür kurbanı kesildi

SİVAS'ta Nizam Derneği üyeleri Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından bugün cuma namazı sonrası şükür kurbanı kesti.

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için bugün Nizam Derneği üyeleri şükür kurbanı kesti. Paşa Cami önünde toplanan dernek üyeleri 'Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı' pankartı açtı.

Dernek adına basın açıklamasında yapan Nizam Derneği Genel Başkanı Kasım Kılıç, "Bugün Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının heyecanını, şevkini ve özlemini hep birlikte idrak ediyoruz. Ayasofya'nın açılışı Türk'ün, yeniden dirilişin ve tarih sahnesine yeniden çıkışının en bariz göstergesidir. Bu karar Türk istiklalinin en somut adımı olacaktır. Bugün 86 yıllık özlem sona erdi ve ilk cuma namazı kılındı. Anadolu'dan insanlar bu tarihi olaya şahitlik etmek üzere İstanbul'a akın ettiler. Milyonlar şükür namazı kıldılar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır" dedi.

Açıklamanın ardından dua edilerek, 8 adet koyun Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle kurban edildi.