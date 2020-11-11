Sivas'ta Aydoğan Mezarlığı'nı yenileme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Sivas'ta Aydoğan Mezarlığı ve çevresinde bakım, onarım, yol, kaldırım ve ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı.

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Aydoğan Mahallesi'nde yer alan mezarlıkta bakım, onarım, üst yapı ve çevre düzenleme çalışması yapıldı.

Bu çerçevede, mezarlık ve çevresindeki yürüyüş yolları ve istinat duvarı yenilenerek çeşme eklendi.

Yol ve kaldırım çalışmalarının da tamamlandığı mezarlığın 4 ayrı bölgesine aydınlatma projektörleri ile 26 sokak aydınlatması ve 36 aplik aydınlatma sistemi kuruldu.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 235 nitelikli ağaç toprakla buluşturdu.

Mezarlıkta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Her doğan varlık bir gün ölümü tadacaktır" inancıyla hareket ettiklerini belirtti.

Sivas Belediyesi'nin, örnek çalışmalarla geçmişine sahip çıktığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Yarın ahiret gününde hepimiz hesap vereceğiz. Burada bulunan merhum ve merhumelerin evlatları, torunları olarak geçmişimize saygımız gereği mezarlıklarımızı güzelleştirerek şehrimizin içinde yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda yapmış olduğumuz projelendirme neticesinde Aydoğan Mezarlığı'nın çevre düzenlenmesini, yol, kaldırım, asfalt, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarımızı tamamladık. Mezarlığımız, hem bize ölümü hatırlatacak hem de içinde bulunduğu mahalleye manevi bir hava katacak."

İncelemeleri sırasında Bilgin'e, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Mezarlık İşleri Müdürü Mehmet Kaynar ve Aydoğan Mahallesi muhtarı Yusuf Baloğlu eşlik etti.