Sivas'ta ayının saldırdığı kişi yaralandı - Son Dakika

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, ayının saldırdığı kişi hafif yaralandı.
Çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası yakınlarındaki Çiçek Meydanı'nda bulunan Belediye Sosyal Tesisleri'nde görevli Atakan Basmazölmez, köpek havlama sesi üzerine tesisin önüne çıktığı sırada ayının saldırısına uğradı.
Köpeklerin yardımı ve kendi çabasıyla ayının saldırısından kurtulan Basmazölmez, vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.
Basmazölmez, Koyulhisar İlçe Hastanesinde ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.