Sivas'ta ayının saldırdığı kişi yaralandı - Son Dakika

Basmazölmez, Koyulhisar İlçe Hastanesinde ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Köpeklerin yardımı ve kendi çabasıyla ayının saldırısından kurtulan Basmazölmez, vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok