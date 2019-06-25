Sivas'ta aynı gün içinde iki yılan operasyonu
1 saat önce
Sivas'ta aynı gün içinde iki yılan operasyonuSİVAS - Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri bir günde iki yılan operasyonu gerçekleştirdi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:31 Kaynak: İHA
'ta aynı gün içinde iki yılan operasyonu
SİVAS - Sivas Belediyesi
itfaiye ekipleri bir günde iki yılan operasyonu gerçekleştirdi.
Sivas'ta merkez ilçeye bağlı Abdulvehapgazi Mahallesi'nde bir evin duvar boşluğuna yılan girdiği ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçti. İtfaiye
erleri bulunduğu yerden çıkmakta direnen yılanı özel aparatları ile çıkartmayı başardı. Ekipler yine aynı gün içerisinde Şeyhşamil Mahallesi
'ndeki başka bir yılan vakasına müdahale etti. Bir okulun bahçesinde bulunan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak özel torbaya konuldu.
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