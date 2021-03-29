Yangın, saat 12.00 sıralarında Çayyurt Mahallesi Sularbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Künili Apartmanı'nın çatısında çıktı. Çatıda bulunan bacadan alevlerin çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Polis, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını - Son Dakika