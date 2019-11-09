Sivas'ta bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
6 saat önce
Sivas'ta bacaya sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:52 Kaynak: AA
Sivas'ta bacaya sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydoğan Mahallesi'nde bir dernek binasının bacasından güvercin sesinin geldiğini fark eden dernek üyeleri Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinde haber verdi.
Dernek binasına gelen itfaiye ekipleri bacanın alt kısmını keserek güvercini kurtardı.
Sıkıştığı yerden kurtarılan güvercin uçarak uzaklaştı.
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