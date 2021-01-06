Sivas'ta bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

İl merkezine bağlı Himmetfakı köyünde bir bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

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