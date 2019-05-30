Son Dakika Haberleri: Sivas'ta bahçe duvarı çöktü
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Sivas'ta bahçe duvarı çöktü

41 dakika önce

Sivas'ta sağanak nedeniyle bir sitenin bahçe duvarı çöktü.

Sivas'ta bahçe duvarı çöktü, System.String[]
Sivas'ta sağanak nedeniyle bir sitenin bahçe duvarı çöktü.
Şiddetli yağmurun ardından Alibaba Mahallesi 61. Sokak'ta bir apartmanın bahçe duvarı çöktü. Duvarın çökmesiyle birlikte devrilen aydınlatma direği ise park halindeki Osman Dülek'e ait 58 BU 665 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan, kentte etkili olan yoğun sağanak ve dolu nedeniyle yollar adeta göle döndü. Yağışın ardından bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:28 Kaynak: AA
Polis, Alibaba, Sivas, Güncel
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