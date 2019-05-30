Sivas'ta bahçe duvarı çöktü
41 dakika önce
Sivas'ta sağanak nedeniyle bir sitenin bahçe duvarı çöktü.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:28 Kaynak: AA
'ta sağanak nedeniyle bir sitenin bahçe duvarı çöktü.
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Mahallesi 61. Sokak'ta bir apartmanın bahçe duvarı çöktü. Duvarın çökmesiyle birlikte devrilen aydınlatma direği ise park halindeki Osman Dülek'e ait 58 BU 665 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan, kentte etkili olan yoğun sağanak ve dolu nedeniyle yollar adeta göle döndü. Yağışın ardından bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
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