SİVAS'TA BAKIR İŞLEMECİLİĞİNE 'KADIN' İLGİSİ - Son Dakika

SİVAS Halk Eğitim Kursu ve İŞKUR bünyesinde bakır işleme atölyelerinde eğitim alan kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş el sanatını yaşatmaya çalışıyor. Sivas El Sanatları merkezinde İŞKUR'un mesleki eğitim kursları kapsamında meslek öğretmek için verilen unutulmak üzere olan bakır kalem işçiliğini kadınlar yaşatıyor. Usta öğretici Münevver Arslan'dan eğitim alan kadınlar, kurs bitiminde bu işi mesleğe dönüştürmeyi hedefliyor. Pandemi koşulları nedeni ile şimdilik 15'er kişilik gruplar halinde eğitim veriliyor.Sivas El Sanatları Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Adem Topçu, İŞKUR ve Halk Eğitim merkezi ile ortak projelerimiz var. Kadınlara kendi ürünlerini satma imkanı sunuyoruz. Müdürlüğümüz Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ve burada amacımız kadınların becerilerini artırmak. Kadınlar, sosyal medya aracılığıyla ya da çevrelerinden sipariş alarak çalışıyorlar. Buna ek olarak burada sosyalleşiyorlar. Kursiyerlerimizle yaptığımız görüşmelerden olumlu dönüşler alıyoruz. Bu kursu ekonomik olarak değerlendirip kendilerine katkı sağlıyorlar dedi.

'YURT İÇİ VE YURT DIŞI BAKIRI TANIMIŞ OLUYOR'

Erzincan Çelik Kalem Bakır İşlemeciliği kursu usta öğreticisi Münevver Arslan, Kursumuz bakır işleme. Bakır biliyorsunuz ki unutulmaya yüz tutmuş sanatlar arasında. Bizler de öğrencilerimizle bakır sanatını gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Kadınların bu sanatı severek yaptığını düşünüyorum. Kurslarımızı İŞKUR'la açıyoruz. 15 öğrencim var. Her desen bakıra yakışmıyor, bakıra yakışan desenler belli ve biz öğrencilerimizle biraz özgün çalışıyoruz. 18-50 yaş arası kursiyerlerimiz ve çok severek yapıyorlar, memnunlar, tekrar gelmek istiyorlar. Kurstan sonra sipariş alarak satış yapacaklarını, bunun da ekonomik anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bir öğrencim yurt dışında bulunan yakınlarından sipariş aldığını söyledi. Bu çok güzel bir şey, hem yurt içi hem yurt dışı bakırı tanımış oluyor diye konuştu.Kursiyerler ise kursta stres atarak zamanı değerlendirdiklerini ve yapılan ürünlere çevrelerinden talep olduğunu belirtti. Kurs sonrasında dükkan açmak isteyen bazı kursiyerler bakır sanatını yaşatmayı hedefliyor.