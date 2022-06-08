Yorgun olduğu gözlenen hayvanı bir süre seven ekipler, daha sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

Suşehri Belediyesi Kılıçkaya Baraj Gölü Sosyal Tesisleri görevlileri, motorlu kayıkla baraj gölünde dolaştıkları sırada suda bir hayvan olduğunu fark etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Baraj gölüne düşen dağ keçisi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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