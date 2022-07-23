Sivas merkezdeki Kadı Burhaneddin İmam Hatip Ortaokulunda görevli Türkçe öğretmeni Mehmet Rüştü Vural, dün, Ulaş ilçesindeki Karacalar Barajı'na düşürdüğü oltasını almak için suya girmiş ve gözden kaybolmuştu. Vural'ın cansız bedeni, barajdan AFAD ekipleri tarafından çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta barajda boğulan öğretmenin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.