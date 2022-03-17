Sivas'ta bariyerlere çarpan araçtaki 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta bariyerlere çarpan araçtaki 10 kişi yaralandı

17.03.2022 14:08
Sivas'ta bariyerlere çarpan araçtaki 10 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Mesut Vural yönetimindeki 28 ABT 439 plakalı hafif ticari araç, Suşehri- Giresun kara yolu Çamlıgöze barajı yol ayrımı yakınlarında kontrolden çıkarak çelik bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Beytullah, Nisanur, Sakine, Yahya, Halit, Zeliha, Fatma Vural ile Aliye ve Azra Aldı yaralandı.

Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Son dakika haber... Trafik kazası 10 yaralı Son dakika haber... Trafik kazası 10 yaralı

Tragger, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta bariyerlere çarpan araçtaki 10 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta bariyerlere çarpan araçtaki 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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