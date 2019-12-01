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Sivas'ta bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Sivas'ta bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:00 Kaynak: AA
Sivas'ta bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.
Şükrü Yıldız idaresindeki 58 BJ 785 plakalı minibüs, Sivas- Erzincan kara yolu polis lojmanları yakınında, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyer ve trafik yön levhalarına çarptı.
Minibüste sıkışan sürücü için kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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