Sivas'ta başarılı kayakçılar Vali Ayhan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sivas'ta başarılı kayakçılar Vali Ayhan'ı ziyaret etti

29.01.2021 18:39
Sivas'ta başarılı kayakçılar Vali Ayhan'ı ziyaret etti, System.String[]

Bursa ve Bolu'da 25-27 Ocak tarihleri arasında yapılan alp disiplini ve kayaklı koşu yarışlarında dereceye giren Sivaslı sporcular, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Bursa ve Bolu'da 25-27 Ocak tarihleri arasında yapılan alp disiplini ve kayaklı koşu yarışlarında dereceye giren Sivaslı sporcular, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Uludağ'daki yarışlarda Sivas'ı temsil eden sporcular büyük başarı yakaladı.

Başarılı sporcular ve aileleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Milli Takım Kayak Antrenörü İlhan Erzurum eşliğinde Vali Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Ayhan, gelecek nesillerin spor müsabakalarında büyük başarılar kazanması için kentte önemli yatırımların hayata geçirildiğini hatırlattı.

Gençlerin başarısıyla yatırımların meyvesini almaya başladıklarını aktaran Ayhan, "Sizlerin bu başarısını gördükçe bizim azmimiz heyecanımız daha da artıyor. Güzel tesisler kazandırıp ehil insanlarla çalıştığımız zaman işte bu şekilde meyvelerini alıyoruz. Şu an hayalimiz kayakta uluslararası bir müsabakada ülkemizin bayrağını dalgalandırmanız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayhan, kentte sportif yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an kış sporları eğitim merkezimiz Yıldız Dağı'na futbol sahaları yapılıyor. Dolayısıyla orayı sadece kışın değil, yazın da gençlerimizin kamp yapacağı bir tesis haline getiriyoruz. Biz olaya ticari bir anlayışla bakmıyoruz. Oradan çok büyük bir para kazanmak gibi bir derdimiz yok. Bu coğrafyanın evlatları bu tesislerden güzel bir şekilde istifade etsin, faydalansın, hayal kursun bu bize yeter."

Ziyaretlerinden dolayı eğitmenlere, sporculara ve velilere teşekkür eden Ayhan, dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Salih Ayhan, Sivas, Bursa, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta başarılı kayakçılar Vali Ayhan'ı ziyaret etti - Son Dakika


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