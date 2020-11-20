Sivas'ta başarılı öğrenciler bisikletle ödüllendirildi - Son Dakika

Sivas'ta başarılı öğrenciler bisikletle ödüllendirildi

20.11.2020 12:35
Sivas'ta başarılı öğrenciler bisikletle ödüllendirildi, System.String[]

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İHH İnsani Yardım Derneğince belirlenen başarılı öğrencileri bisikletle ödüllendirdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İHH İnsani Yardım Derneğince belirlenen başarılı öğrencileri bisikletle ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şube Başkanı Efe Zileli ve derslerinde başarı gösteren öğrenciler, Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Bilgin, farklı okullarda eğitim gören 20 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Burada konuşan Bilgin, öğrencilerin başarısıyla gururlandıklarını belirtti.

Geleceğin teminatı gençlere destek vermeye devam edeceklerini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Devletimizle birlikte öğrencilerin kaliteli eğitim alabilmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da hazırız. Bu anlamda İHH insani Yardım Derneğimize de teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğu hizmetlerle kentimizde el uzatılmadık kimse kalmıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı gereği sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Tekrar sizlere ve ekibinize teşekkür ediyorum."

Hilmi Bilgin, Bisiklet, Sivas, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta başarılı öğrenciler bisikletle ödüllendirildi - Son Dakika


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