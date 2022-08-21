Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi 'nde düzenlenen SRC sınavına, M.S. (24), M.A. (33), O.B. (38), A.A. (35) ve S.A'nın, başkalarının yerine "joker" olarak girdiği belirlendi.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta başkalarının yerine sınava giren 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.