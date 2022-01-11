Sivas'ta Başkanlar Kurulu toplandı - Son Dakika

Sivas'ta çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin oluşturduğu Başkanlar Kurulu, yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasından (STSO) yapılan açıklamaya göre, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken başkanlığında yapılan toplantıya Başkanlar Kurulu üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eken, Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Cazibe Merkezleri Programı'na dahil edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

1. OSB, Şarkışla ve Gemerek OSB'lerin de Cazibe Merkezi kapsamına alınması talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini anımsatan Eken, "İnşallah hep beraber mücadelemizi vereceğiz, Sivas'ın tamamının cazibe merkezi kapsamına alınması için çalışacağız. Bununla ilgili üzerimize düşen görevi yaptık yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkanlar Kurulu olarak Demirağ OSB'de incelemede bulunacaklarını aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Başkanlar Kurulumuzla 18 Ocak'ta Demirağ OSB'ye gideceğiz, yerinde gezeceğiz. Lojistik Köy Sivas için bir şanstır. Lojistik Köy, cazibe merkezimizi tamamlayacaktır. Bununla ilgili de lojistik köyümüzü gidip yerinde gezeceğiz. Şubat ayındaki toplantıda da şehrin bundan sonra öncelikli olan ihtiyaçlarını, taleplerini bütün başkanlarımızın fikirleri ve düşünceleri ile listeleyeceğiz ve kamuoyuna bildireceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum, şehrimizin birlik ve beraberliğinin devam edeceğine inandığımı bir kez daha söylüyorum."