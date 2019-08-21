Son Dakika Haberleri: Sivas'ta basketbol yaz okulu sürüyor
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Sivas'ta basketbol yaz okulu sürüyor

40 dakika önce

Sivas'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından açılan basketbol yaz okulu çalışmaları sürüyor.

Sivas'ta basketbol yaz okulu sürüyor, System.String[]

Sivas'ta Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından açılan basketbol yaz okulu çalışmaları sürüyor.


Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda verilen kursa sporcuların katılım oranının oldukça yüksek olduğu gözlemlendi. Antrenör Çağatay Kangal yönetiminde devam eden basketbol antrenmanları haftanın 5 günü 2 grup halinde yapılıyor. İdmana yaptıkları çalışmalarla renk katan minik ve yıldız sporcular, antrenmandaki performanslarıyla antrenör Kangal'dan tam not aldılar.


Devam eden yaz okulu ile ilgili açıklama yapan Basketbol Antrenörü Çağatay Kangal, yaz okulu çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Kangal, "Yaz okulumuz devam ediyor. Haftada 5 gün 4 Eylül Spor Salonunda antrenmanlar yapıyoruz. Çocuklarımız yaz tatilini dolu dolu geçirdiler. Yaklaşık 10 gün sonra yaz okulumuz bitecek. Güzel bir yaz dönemi geçirdik. İyi sporcular yetiştiriyoruz" dedi. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:33 Kaynak: İHA
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