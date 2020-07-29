Sivas'ta bayram alışverişi yoğunluğu, sosyal mesafeyi unutturdu - Son Dakika

Sivas'ta bayram alışverişi yoğunluğu, sosyal mesafeyi unutturdu
SİVAS'ta, Kurban Bayramı için alışverişe çıkanlar cadde ve sokaklar ile pazarlarda yoğunluk oluşturdu.
SİVAS'ta, Kurban Bayramı için alışverişe çıkanlar cadde ve sokaklar ile pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Pandemiye rağmen sosyal mesafenin dikkate alınmadığı görüldü. Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'na 2 gün kala vatandaşlar, alışveriş için çarşı ve pazarlara akın etti. Cadde ve sokaklarda yaya yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, şeker ve tatlı satışı yapan iş yerleri, giyim mağazaları ve seyyar satıcılardan alışveriş yaptı. Sebze halinde de vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Ayrıca banka önleri ve PTT önünde de birikmeler yaşandı. Sokağa çıkanların koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma kuralına uydukları, fakat sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü. Caddelerde görevlendirilen polis ekipleri, maskesi olmayanları ve doğru takmayanları sık sık uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:22
Kaynak: DHA
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