Sivas'ta bayramın son günü piknik alanları doldu - Son Dakika

Sivas'ta bayramın son günü piknik alanları doldu

Sivas'ta Kurban Bayramı'nın son gününde piknik alanlarında yoğunluk yaşandı.

Sivas'ta Kurban Bayramı'nın son gününde piknik alanlarında yoğunluk yaşandı. Tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin de gelmesiyle nüfus yoğunluğu artan Sivas'ta, mesire alanları vatandaşlardan ilgi gördü. Kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı başta olmak üzere çok sayıda piknik alanı, Kurban Bayramı'nın 4. gününde vatandaşların akınına uğradı. Paşabahçe'deki nizamiye girişinde uzun kuyruk oluşturan araçlar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Mangalını ve semaverini alarak mesire alanına gelen ve güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, piknik yapmanın keyfini doyasıya yaşadı.

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