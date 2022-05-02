Sivas'ta bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ta bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 15:27
Sivas'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Sivas'ın Ulaş, Zara ve Şarkışla ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş, Zara ve Şarkışla ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, makamında düzenlenen programda, vatandaşların, belediye çalışanlarının ve çocukların bayramını kutladı.

İlbey, "Yaşamımızda önemli yeri bulunan, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendirildiği, kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, yardımlaşmanın, hoşgörünün, paylaşma ve dayanışma duygularının arttığı bayramlar, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen ortak değerlerimizin başında gelmektedir." dedi.

Bayramlaşma programına, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Zara'da köy sakinleri bayram sofrasında buluştu

Zara ilçesine bağlı Ekinli köyü sakinleri Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırladıkları bayram sofrasında bir araya geldi.

Köy muhtarı Servet Koçak, geleneksel olarak düzenledikleri bayram sofrasına katılan köy sakinlerine teşekkür etti.

Bayram sofrasını Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda kurduklarını söyleyen Koçak, şunları kaydetti:

"Gurbetçisinden ilçede yaşayanına bütün köylülerimiz bu sofrada buluşur, dargınlarımız, küskünlerimiz varsa barıştırılır, hasret giderilir ve sonunda da hep birlikte dua eder bayramlaşırız. Her bayram, bayram namazını kıldıktan sonra köy mezarlığı ziyaret edilir ve sosyal tesislerimizde bayram soframızda buluşuruz. Bu sofrayı bayramın ilk günü bayram namazı çıkışı ve öğle namazı sonrasında kurarız. Yıllardır bu geleneğimiz sürer. Her soframızın masrafını bir hayırseverimiz üstlenir, onun geçmişleri için de dua edilir."

Bayram Sofrası etkinliğine Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, İl Genel Meclis Üyesi Hakan Eser ile köy halkı katıldı.

Şarkışla'da bayramlaşma programı düzenlendi

Şarkışla ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Öğretmenevinde düzenlenen programa, Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Katar'da görev yapan diplomat Lütfi Çiçek, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Dolaş, katılımcıların ve tüm Şarkışla halkının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ise birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Kaymakam Dolaş ve Belediye Başkanı Oğuz bayramlaşma programının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki askerler, Şarkışla Devlet Hastanesindeki sağlık personeli ve şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlaştı.

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Ramazan Bayramı, Şarkışla, Bayram, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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