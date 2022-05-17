Sivas'ta bazı doktorlar iş bırakma eylemi yaptı - Son Dakika
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Sivas'ta bazı doktorlar iş bırakma eylemi yaptı

17.05.2022 13:36
Sivas'ta bazı doktorlar iş bırakma eylemi yaptı

Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Hekim Birliği) Sivas Şubesi üyesi bir grup doktor, özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla iş bıraktı.

Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Hekim Birliği) Sivas Şubesi üyesi bir grup doktor, özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla iş bıraktı.

Sivas Numune Hastanesi önünde toplanan doktorlar adına basın açıklamasını okuyan Hekim Birliği Sivas Şube Başkanı Sedat Özbay, hekimlerin sağlık hizmeti verdiği kamu kurumları içerisinde sözel, fiziksel ve psikolojik saldırıya uğradığını söyledi.

Doktorların zor sınavları geçerek, güç eğitim süreçlerini de içeren hekimlik eğitimini tamamladıklarını belirten Özbay, "Hayatımızı idame ettiremeyecek şekilde yoksulluk sınırının altında maaş almayı kabul etmiyoruz." dedi.

Hekimlerin özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep eden Özbay, "Taleplerimiz yönünde herhangi bir kararın da şu ana kadar icraata geçirilmediğini görmemiz nedeniyle anayasal dayanak olan meşru iş bırakma hakkımızı kullanıyoruz. Hekim Birliği Sendikası Yönetim Kurulunun kararına istinaden 17-18-26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde iş bırakıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Numune Hastanesi, Sivas, Kamu, Güncel, Son Dakika

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