Sivas'ta bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı - Son Dakika

Sivas'ta bazı köy ve mahalleler ile mezralar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Koyulhisar ilçesi Bahçe ve Sütlüce köyleri ile Güzelyurt köyü Merkez Mahallesi, Suşehri ilçesi Çitlice köyü Aşağı Mahallesi, Zara ilçesi Korkut Merkez Mahallesi, Tuzla, Ağılönü, Eskiköy ve Uzunoğlan mezralarının karantinaya alındığı bildirildi.

Akıncılar ilçesinin Şenbağlar, Koyulhisar ilçesinin Boyalı, Dilekli, Kurşunlu, Yağcılar, Suşehri ilçesinin Boyalıca, Gökçekaş, Yıldızeli ilçesi Üyük, Zara Tuzlagözü ve Doğanşar ilçesi Darıkol köylerinde daha önce karantina kararı alınmıştı.