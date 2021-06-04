Sivas'ta belediyenin "Bilişim Teknolojileri Birimi" kursiyerleri Aselsan'ın fabrikasını gezdi - Son Dakika

Sivas'ta belediye şirketi Özbelsan bünyesinde yazılım geliştirmek için kurulan "Bilişim Teknolojileri Birimi" kursiyerleri, Aselsan Hassas Optik Fabrikası'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, söz konusu birimin sunduğu işbaşı eğitiminden faydalanan kursiyerlerin uygulama alanlarında tecrübe kazanmaları için teknolojik altyapısı kuvvetli firmalara gezi programları düzenleniyor.

Bu doğrultuda şirketin genel müdürü Ahmet Kuzu, kursiyerlerle Aselsan Hassas Optik Fabrikası'nı ziyaret etti.

Burada fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım ile bir araya gelen kursiyerlere, şirketin çalışma esasları ve teknolojik altyapı konusunda bilgiler verildi.

Türkiye'de üretimin ana noktasını savunma sanayisinin oluşturduğunu vurgulayan Kuzu, "Sivas'ın yazlım merkezi olması amacıyla Özbelsan AŞ bünyesinde 'Bilişim Teknolojileri Birimi'ni kurduk. Birim bünyesinde bulunan arkadaşlarımızın her türlü eğitimi, alanlarıyla ilgili mesleki kurslar almalarını sağlayarak birer uzman haline gelmelerini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım ise Sivas'ın yazılım konusunda güçlü olması için destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.