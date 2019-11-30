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Sivas'ta "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi

7 saat önce

Yeşilay Derneği tarafından hayata geçirilen "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında Sivas Şubesi tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Sivas'ta

Yeşilay Derneği tarafından hayata geçirilen "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi kapsamında Sivas Şubesi tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.


Proje kapsamında Gaziosmanpaşa İlkokulu 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine; tütün, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığının zararları anlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilay Derneği Sivas Şubesi Başkanı Bülent Akın, program kapsamında ilk etapta 150 öğrenciye eğitim verildiğini belirtip, "Yeşilay Sivas Şubemizin Kadın Kolları Başkanı Uzman Klinik Psikolog Özlem Meran'ın öncülüğünde, Genel Merkezimiz tarafından eğitim verilen, derneğimize üye 10 üniversite öğrencisi tarafından çocuklarımıza 4 saat süren eğitim verildi. Yeşilay'ın çizgi roman kahramanı Yeşilcan ile Yeşilay'ın çocuk videosu izletildi. Oyunlarla mevsimlerine göre meyvelerin tanıtımı yapıldı. Teknoloji bağımlılığının çocuklar üzerinde ki olumsuz etkileri, sağlıklı yaşam bilgileri, çocuklarımıza hayır diyebilme becerisinin kazandırılması anlatıldı."dedi. - SİVAS

Gaziosmanpaşa, Yeşilay, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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